Hey Jude testo traduzione e significato della canzone dei Beatles

(Di lunedì 19 agosto 2024) C’è stato un tempo in cuiconsideravano l’Italia come una sorta di mercato privilegiato. Era il 19 agosto 1968 quando i Fab Four decisero di pubblicare in anteprima mondiale, solo nel nostro Paese, il singolo Hey. La primapubblicata con la propria etichetta, la Apple, era una ballad intima e delicata, dedicata al figlio di John Lennon, Julian. Un invito a non essere triste dopo la separazione dei genitori John e Cynthia Powell. Scritto da Paul McCartney, ma accreditato alla coppia Lennon/McCartney, è stato pubblicato originariamente per l’album The, noto al mondo come White Album, poi come singolo nel 1968 e infine pubblicato sulla raccolta Hey. Nel pezzo, il protagonista si rivolge a una ragazzino sconvolto dalla fine dell’amore tra i suoi genitori. Gli fa coraggio e lo invita a trasformare quel momento di dolore in una svolta di vita.