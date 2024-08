Daniele Capezzone | colate di bava per Kamala Ma sull' economia sarà impossibile nascondere i flop di Biden

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il poster in stile Obama perAprite gli ombrelli, mi raccomando! Per i classici temporali di fine estate? Macché: per la colata diche – dalla lontana Chicago – sta per raggiungere pure le nostre case e le nostre città, superando ogni ostacolo, inclusi un Oceano e le sfasature da fuso orario. L'Inviato Unico, il Corrispondente Collettivo è infatti già pronto, dalla convention democratica che sta per iniziare, a una specie di Messa di incoronazione (al momento solo mediatica) diHarris: la stessa vicepresidente che perfino i giornali della sinistra americana avevano criticato per tre anni e mezzo, descrivendo il fallimento politico delle missioni che le erano state affidate (in testa, il controllo dell'immigrazione), raccontando le sue risate sguaiate, le sue gaffes, il suo essere più impopolare pure di Joe