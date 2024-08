Borsa | Europa in ordine sparso future negativi Milano +045%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si muovono ini principali listini dieuropei nella prima seduta della settimana di Jackson Hole, il tradizionale incontro estivo dei banchieri centrali mondiali organizzato dalla Fed. Madrid (+0,8%) è la migliore, seguita da(+0,45%), Parigi (+0,1%), Francoforte (-0,1%) e Londra (-0,15%).Usa in attesa dell'indice predittivo di luglio, previsto in calo dello 0,4% rispetto al -0,2% di giugno. Prosegue il calo del greggio (Wti -0,63% a 76,17 dollari al barile), quasi invariato il gas (+0,02% a 39,65 euro al MWh), mentre corre su nuovi massimi l'oro (+1,66% a 2.505,8 dollari l'oncia), su ipotesi di un prossimo taglio dei tassi Usa. Debole il dollaro a 0,9 euro e 0,77 sterline, stabile sopra i 137 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,2 punti sotto al 3,6% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,22%.