Arcipelaghi sonori Guardando verso Est

(Di lunedì 19 agosto 2024) Torna a San Cesario, per la 21ª edizione, il festival di musica etnica "". Due serate nel parco di Villa Boschetti che saranno aperte domani alle 21 dal quartetto Motus Laevus, un melting pot in cui la musica world si avvicina al jazz contemporaneo, poi mercoledì 21 porterà alla ribalta il gruppo KyoShinDo (nella foto) con l’arte delle percussioni giapponesi taiko. Sempre mercoledì sera, nel cortile d’onore del Palazzo dei Pio a Carpi, proseguirà la "Guitar week" con il Duo Rust, formato da Diana Guillén Navarro e Gabriel Guillén, mentre al Cortile dell’Acero (ex ospedale Estense) di Modena ascolteremo musiche dal Sudamerica con l’ensemble del chitarrista Maurizio Di Fulvio.