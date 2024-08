Addio a Boragno lo storico libraio del centro città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si è spento nella notte tra sabato e domenica, all’età di 96 anni, Carlolodi via Milano, nelcittadino, dove tante generazioni di bustocchi hanno acquistato i loro libri spesso proprio grazie ai suoi consigli. Lascia i figli Francesca, Mario e Lodovico e gli adorati nipoti.aveva 96 anni e si trovava a Boragni, il borgo nell’entroterra di Finale Ligure, da cui la famiglia è originaria. Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. A dare l’annuncio è stata la figlia Francesca. "Ti ho avuto accanto sempre sino a questa notte che ti sei addormentato sereno per sempre. Nel luogo dove sei nato che ti ha forgiato e reso l’uomo unico che sei stato per noi tutti". Il post è stato subito riempito da messaggi di affetto e di cordoglio.