A Bologna arriva ' Librokilo’ 1 chilo di libri a 10 euro | quando e come funziona

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 - Con dieci, undiusati e introvabili. Per salvarne quintali dal macero. A, per la prima volta,: domenica 8 settembre, dalle 10 alle 19 sarà infatti possibile acquistare tantissimia solo 10alda DumBO, allo Spazio Bianco, un luogo di rigenerazione urbana nato nell'ex scalo merci Ravone. Librokilo:Si potrà scegliere tra tantissimi testi di saggistica, narrativa, cataloghi d'arte e fotografia, graphic novel eper bambini. La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, alcuni sono ancora nuovi e tutti sono selezionati con cura dalla libreria Exs di Genova. Una volta fatta la propria scelta, sarà possibile pesare iselezionati sulla bilancia di Librokilo e portare a casa un piccolo tesoro fatto di testi introvabili, grandi classici e chicche nascoste.