VIDEO Sinner-Rublev 2-1 highlights ATP Cincinnati | il n 1 del mondo rimonta con determinazione e approda in semifinale

(Di domenica 18 agosto 2024) Con grinta eJanniksi è imposto contro Andrey, nei quarti di finale del Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio, il n.1 dell’ha spuntata al termine di una partita molto complicata, non solo per le qualità del suo avversario, ma anche per le condizioni ambientali. Tantissimo vento nel corso del match ed entrambi i giocatori costretti agli straordinari per tenere in campo la pallina. Una vittoria inper, dopo aver perso malamente il primo parziale 6-4, commettendo tantissimi errori e non trovando mai il tempo giusto per colpire. Dal secondo parziale, il rendimento del nostro portacolori è cresciuto eha fatto più fatica a imporre il suo tennis. Il 7-5 è stato il segnale. Nel set decisivo Jannik è stato in grado di scappare fin da subito e, nonostante qualche passaggio a vuoto, l’ha portata a casa sul 6-4.