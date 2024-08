Tour de France Femmes 2024 Niewiadoma batte Vollering per appena 4' '

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 agosto- In quella che sembra una precedente era del ciclismo femminile lontana ormai anni luce c'erano delle dominatrici assolute come Annemiek Van Vleuten e Anna Van Der Breggen (che tornerà in gruppo l'anno prossimo dopo diverse stagioni in ammiraglia) e poi tutte le altre, che spesso lottavano solo per le posizioni di rincalzo. Ildemostra invece uno scenario tiratissimo fino all'ultimo metro, e non è un modo di dire, con Katarzynaa spuntarla su Demiper4'': chiude il podio la sorpresa Pauliena Rooijakkers, attardata a sua volta di10'' nel contesto di un finale thrilling e per cuori forti.