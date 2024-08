Rogers altri sei posti a pagamento Colpa dei lavori in via Aleardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Idella semi-pedonalizzazione di viaspostano nel centrosei stalli a. È stata la giunta, con una propria delibera, a cambiare l’assetto della sosta aumentando gli stalli anella zona di piazza della Resistenza. Oltre ai due parcheggi di via 78° Reggimento Lupi di Toscana, infatti, ci sono strisce blu anche in via Francoforte sull’Oder. Il numero diè immodificabile, perché è stato oggetto di trattativa con la società che ha realizzato il nuovo centro. Nel project financing è indicato che oggetto della gestione da parte del concessionario saranno 139auto in area delimitata (ovvero fuori dalla sede stradale) e 100auto lungo strada ubicati in via Francoforte sull’Oder, via 78° Lupi di Toscana, via, piazza della Repubblica.