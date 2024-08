Poker di cessioni Napoli Manna ha le idee chiare | l’indizio non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) I giocatori sono fuori dai piani della società e in generale dell’area tecnica. La società è al lavoro per chiudere definitivamente l’accordo. Illavora in vista dell’esordio stagionale, sfida che si disputerà tra poche ore al Bentegodi di Dimaro. La squadra ha lavorato duramente nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro e ora Conte vuole raccogliere i primi frutti in Serie A, in una trasferta tutt’altro che semplice visto che siamo solo alla prima giornata. I pari di Inter e Milan di ieri dimostrano che i primi turni possono regalare grosse sorprese e Conte vuole assolutamente evitare passi falsi. Ilè passato solo ai calci di rigore nella sfida preliminare di Coppa Italia contro il Modena, il tecnico vuole schierare la miglior formazione possibile anche se vivrà ilo Buongiorno fino all’ultimo minuto.