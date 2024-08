MotoGp doppietta Bagnaia | dopo la sprint trionfo pure nella gara della domenica Secondo Martin davanti a Bastianini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024)austriaca bastano due giri per capire che non c’è storia:prende la testae non la lascia più, seminando via via il rivale Jorgeche ora lo guarda 5 punti più in bassoclassifica mondiale. Per gli altri restano le briciole., sulla seconda Ducati ufficiale, prova a stare al passo, ma deve accontentarsi del terzo posto, senza mai riuscire a insidiare i primi due. La bagarre è dietro, molto dietro, ed è ancora Marc Marquez, quarto al traguardo, ad animarla: sbaglia la partenza (complice l’abbassatore che non si abbassa), esce di pista (buttando fuori traiettoria anche Morbidelli) alla prima curva, recupera e fa via via fuori le due Aprilia di Espargaro e Vinales, le Ktm di Binder e Miller (poi caduto), la Ducati Vr46 di Bezzecchi (che finalmente guida e si diverte).