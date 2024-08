L’amore segreto di Maria Antonietta Se le passioni muovono la Storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Deldi, la sfortunata regina di Francia, e di Hans Axel von Fersen, militare e diplomatico svedese, non si è saputo nulla per molti anni. Fino a quando alla fine dell’Ottocento deflagrò la notizia che in un castello svedese era stato ritrovato un grosso plico di lettere della sovrana dirette al conte, che ribaltavano l’immagine leggera, capricciosa e superficiale della principessa austriaca. E che dire della relazione ‘impossibile’ tra Joahan Wolfang Goethe e Charlotte von Stein? Lei era sposata e madre. Per lei lo scrittore tedesco scrisse stupende poesia e duemila lettere. Sono alcune delle ‘Storie di grandi amori’ raccontati nel libro (Reverdito edizioni) di Paola Giovetti (disponbile nelle librerie e su amazon), fiorentina di nascita ma residente a Modena.