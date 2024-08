Giordana Angi continua a ricordarci di essere in tour con Sting

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 18 agosto 2024)è incone la cantante non perde occasione per ricordarcelo. E ovviamente fa bene, voglio dire, a quante persone capita di poter duettare con un mostro sacro della musica come il polistrumentista britannico? Appunto. La cantante, fiera della sua collaborazione, ha sottolineato diincon lui in più occasioni e ogni sua risposta su TikTok è diventata virale altrove. Anche ieri, rispondendo a una domanda su Alberto Urso, il cantante che ha vinto Amici l’anno della sua partecipazione, ha detto: “La coppa dovevamia? Mah no. Ha vinto il mio amico Alberto va bene così. Felice per lui. Ora sono passati 5 anni e sono incone un po’ di cose le ho fatte, vieni a sentirmi in concerto“. LEI pic.twitter.com/4G1fGiv6oF — BICCY.