È piena di gente aiuto! Incendio choc sulla ruota panoramica le immagini sono terribili

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Grande paura e decine di feriti per un clamoroso. Nella serata di sabato 17 agosto, dopo le 21, almeno trenta personerimaste coinvolte nell’di unaavvenuto durante un festival. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia locale le fiamme sisprigionate in due carrozze della grandeinstallata per il festival, provocando almeno trenta feriti. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare il fuoco, le autorità stanno indagando per comprendere la dinamica dell’incidente. Leggi anche: Neonato trovato morto nel camion della spazzatura, la scoperta dei medici Il bilancio dei feriti dopo il terribileIl graveè avvenuto in Germania a Lipsia durante l’Highfield Festival, un popolare evento musicale di rock indipendente.