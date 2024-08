Costantino Vitagliano Non pensate solo ai soldi | la sua vita è cambiata dopo la malattia

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di domenica 18 agosto 2024) Nel novembre del 2023,è stato portato d’urgenza in ospedale; qui il volto storico di Uomini e Donne ha scoperto di avere unarara. Ma di cosa si tratta? Individuare la patologia che ha colpitonon è stato semplice; il diretto interessato si è dovuto sottoporre a diversi controlli medici e rimanere ricoverato a lungo.diverso tempo dall’inizio delle indagini, finalmente, si è arrivati a capire meglio il caso clinico dell’ex volto del programma di Maria De Filippi.un mese dai primi sintomi, su Instagram,parlava così della: “Sono ancora in ospedale, è da una settimana che sono qui per una cosa rara, talmente rara, che tutti gli esami che stiamo facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la miglior terapia”.