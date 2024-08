Cina e Italia sono molto più vicine di quanto pensiate Intervista allo chef Alessandro Cozzolino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 agosto 2024) Quando racconta della sua carriera,(Caserta, classe 1989), dice che il suo percorso professionale è stato forgiato da occasioni. A 21 anni era da Arnolfo, con il mentore Gaetano Trovato e sempre con lui – da sousde cuisine senior - partecipò per una dedi giorni al summit della cuna a Hong Kong. Abbastanza per farsi notare dal manager del Grand Hyatt Hotel che ha seguito i suoi passi da lontano, nei passaggi in cucine come quelle di Nino Di Costanzo e Régis Marcon, tre stelle di Francia a tutta naturalità e prodotti stagionali dove riuscì ad approdare grazie a una tenacia incrollabile. Esperienze che lo hanno riportato a Hong Kong, richiamato per una prova di cuimpegnativa. Cercavano qualcuno come lui: giovane, appassionato, con un bel curriculum.