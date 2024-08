Bione polemica sul centro sportivo Riconfermata la vecchia gestione Le tariffe per gli utenti saliranno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilcomunale di Lecco resta aperto e la prossima stagione agonistica in campo e in acqua comincerà regolarmente. Sono stati individuati e scelti i nuovi gestori del, che poi sono i vecchi gestori. In lizza per la struttura c’erano infatti i gestori uscenti di Insport Sport Plus e i colleghi rivali di Acquatica Sport e Fintness: l’hanno spuntata i primi, che quindi proseguiranno il loro lavoro fino al 31 agosto del prossimo anno, salvo la possibilità di una proroga con un raddoppio di ulteriori 12 mesi. "In seguito all’istruttoria conclusasi lunedì 12 agosto, possiamo rassicurare tutte gli atleti delle associazioni sportive e i tanti cittadini che frequentano ilche la nuova stagione sportiva comincerà senza problemi - garantisce l’assessore allo Sport Emanuele Torri -.