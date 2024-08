Wolfs | il nuovo film di Clooney e Pitt ottiene già un sequel

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024), ildel regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts , ha già unin lavorazione, nonostante i piani di ridimensionare la sua uscita cinematografica pianificata. Il, con Georgee Brad, avrà solo un’uscita cinematografica limitata prima di dirigersi su Apple TV+ a fine settembre, ma a quanto pare Apple ne è così soddisfatta che si è impegnata per un secondo. La commedia d’azione riunisce i co-protagonisti di Ocean’s Eleven in una storia su due autodefiniti “lupi solitari” costretti a lavorare insieme su un’enorme impresa criminale.debutterà al Festival del Cinema di Venezia all’inizio del mese prossimo. Un paio di settimane dopo, il 20 settembre, uscirà nelle sale per una settimana, prima di uscire su Apple TV+ il 27 settembre.