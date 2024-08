Pilar Fogliati | Adoro la comicità ma dentro sono drammatica | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 17 agosto 2024), cosa ti è piaciuto di Eleonora, il tuo personaggio in Finché notte non ci separi? Cosa condividi con lei? «Di Eleonora mi è piaciuto il fatto che ha un enorme conflittodi sé. È come se pensasse che non può avere tutto dalla vita. Sta in quel bivio - ed è un bivio in cui mitrovata anch'io e in cui credo si trovino molte persone, specialmente a 30 anni - in cui pensi che c'è la vita del sogno o c'è la vita giusta, quella che andrebbe vissuta. È una bella tematica. E lei, in maniera molto appassionata e imprevedibile, va in crisi e sbatte la testa un po' ovunque. È anche molto romantica in questo». Il film sembra anche un omaggio a una Roma che raramente si vede, notturna e silenziosa. Il tuo rapporto con la Città eterna? «Iomolto innamorata di Roma.una di quelle che ne parla bene.