Oroscopo Branko sabato 17 agosto 2024 | Pesci Luna e Venere Favoriscono l’Amore

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 17 agosto 2024) L’diper oggi,17Ariete Dovrai fare attenzione in amore, poiché lain quadratura potrebbe portare tensioni, specialmente se mostrerai gelosia. Sii cauto con le parole. Toro Lascia da parte le preoccupazioni pratiche e concediti un po’ di relax e divertimento. Potrebbe anche arrivare una sorpresa in amore. Gemelli Mercurio tornerà in aspetto favorevole, riportando serenità nelle tue relazioni. Potresti ricostruire un’intesa che sembrava perduta. Cancro Laopposta ti consiglia di trascorrere la giornata in totale relax, magari con attività come passeggiate o yoga. Leone Con Mercurio nel segno, potrai combinare lavoro e piacere con serenità. Gli affari potrebbero prosperare. Vergine Dovrai essere cauto in amore. Le stelle potrebbero causare tensioni, quindi è meglio pensare prima di parlare.