Nuovi spazi nelle scuole Grande Quercia e Lilliput | partono gli interventi

(Di sabato 17 agosto 2024) Il Comune di Pesaro annunciadi rigenerazione, da circa 120 mila euro complessivi, sulle strutture La. Si tratta di fondi statali e regionali, destinati al progetto 0-6 anni e intercettati dall’ente. "L’edilizia scolastica è sempre più al centro dell’azione del Comune di Pesaro - hanato Mila Della Dora, assessora alle Manutenzioni, e Camilla Murgia, assessore alla Politiche educative, al termine del sopralluogo nei due complessi di Villa San Martino -. Siamo al lavoro per far sì che a settembre i nostri piccoli siano accolti in strutture più belle, sicure, sostenibili e accessibili".