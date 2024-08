MotoGpMartin brucia Bagnaia in Austria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 agosto 2024) 11.57 Con il tempo di 1'27"748 Jorge Martin fa la voce grossa nelle qualifiche del Gp d'. Con lui in prima fila Pecco, migliore nelle libere, a 141 millesimi, e Marc Marquez, a 544. Lo schieramento sarà valido anche per la Sprint in programma alle 15. In seconda fila Aleix Espargarò, a 596 millesimi, Jack Miller, a 798, e Maverick Vinales, a 897. Enea Bastianini esce di pista e chiude con il 7° crono, a 934 millesimi dal leader iridato. In terza fila anche Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi.