Lazio-Venezia Di Francesco | Sto cercando di portare una filosofia in questa squadra

(Di sabato 17 agosto 2024) “Bisognerà giocare una partita di alto livello. Laha cambiato qualche giocatore, ma dal punto di vista tattico non si discosta molto dalla scorsa stagione. E’ unache ha gamba e che può dare fastidio alle grandi”. Eusebio Di, allenatore del, analizza così la prima avversaria in campionato. “Stoinsieme al mio staff di dare una, che non deve trascurare alcuna fase. Bisogna avere la stessa intensità sia in attacco che in difesa”, ha aggiunto il tecnico. “Il campionato è molto lungo, ma partire bene aiuta dal punto di vista emotivo. Mercato? Non mi piace parlare di questo prima di una partita, ma sappiamo cosa bisogna fare per completare la rosa”, ha commentato Di. Su Tessmann e altri singoli: “Già ha parlato la società della questione che lo riguarda, in questo momento non è parte del progetto.