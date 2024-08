La Nasa | Ecco i 5 luoghi che tra 50 anni saranno inabitabili e perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) La fonte è decisamente attendibile, visto che si tratta della. La notizia, invece, è decisamente allarmante. L’agenzia spaziale statunitense ha rilasciato una dichiarazione che deve far riflettere: “Entro il 2050, alcune parti del nostro pianeta potrebbero diventare“. Lo studio è basato su dati raccolti dai satelliti. Non è un film americano apocalittico, ma è la prospettiva emersa dalle stime degli scienziati secondo cui fra i 30 e i 50alcune zone della Terra non disporranno più delle adeguate condizioni per lo sviluppo della vita umana. Laha lanciato questo allarme tramite lo studio del cosiddetto bulbo umido, entità utilizzabile per il rilevamento di zone a rischio. Come spiega Maria Paola Pizzonia, “il bulbo umido è una misura meteorologica che combina temperatura e umidità dell’aria nella percezione umana del calore.