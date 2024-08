In quota scoppia la rissa fra due gruppi di escursionisti Ci rimette un ventottenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Come se non bastassero infortuni malori diin, ci mancava solo lain montagna per guastare il Ferragosto ai volontari del Soccorso alpino della Valsassina. L’altra sera alcuni turisti di duediversi in gita a Ortanella, a monte di Esino Lario, a oltre mille metri disi sono affrontati, forse complice qualche bicchiere di alcol di troppo e il caldo che ha dato loro alla testa. Prima gli insulti, poi le minaccia, infine, oltre alla voce e ai toni, hanno alzato pure le mani. Ad avere la peggio è stato un giovane di 28 anni, rimasto ferito a terra. Per recuperarlo e soccorrerlo si sono dovuti mettere in marcia quattro tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.