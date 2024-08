Il candidato de Pascale | Per me parlano i risultati rilanciati porto e investimenti La destra? Qui perde sempre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ravenna, 17 agosto 2024 – Michele de(Pd), sindaco uscente eper il centrosinistra alla presidenza della Regione, anche adesso sta facendo campagna elettorale a spese dei ravennati, come la accusa Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia? “Lacontinua con questa narrazione non realistica della città, con uno scarso pudore da parte della sua classe dirigente. Tutto questo non fa bene a Ravenna, ma fa bene al centrosinistra. Il fatto che il centroabbia questa classe dirigente, per noi è una grande fortuna”. Durante la campagna elettorale per le europee, il viceministro Galeazzo Bignami ha detto, facendo riferimento a lei: ’magari si candidasse in Regione’. Pensa che stia iniziando a pentirsene? “E anche il dirigente di Fratelli d’Italia Petri aggiunse che non sarei mai stato. Cosa vuole, tutto questo non è commentabile.