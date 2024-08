Fucci Lega | La Caserta-Benevento si farà Storia e verità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Prima di intervenire nuovamente, ho atteso che si spegnessero i riflettori sulla vicenda della strada a scorrimento veloce, alimentati dal chiacchiericcio dal prolungamento ingiustificato dei toni e dei contenuti fuorvianti della campagna elettorale e da omissioni ed errori in ordine sia alla ricostruzione storica della vicenda dellasia alla stato attuale della procedura per addivenire al finanziamento e alla realizzazione di un’opera infrastrutturale attesa da oltre 50 anni e vitale per le sorti del Sannio e di parte delno.Intanto è doveroso ricordare che i primi atti concreti, che posero la base per sperare nella realizzazione della, furono posti con il primo piano triennale 1983/85 della Regione Campania, a seguito di una memorabile battaglia di mio Padre.