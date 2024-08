F1 | Oliver Bearman sponsorizza Kimi Antonelli | Lui da Formula 1

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Due colleghi di box. Due ragazzi talentuosi che mostrano, attualmente, il proprio valore all’interno della2. Più semplicemente: due amici che sognano di ritrovarsi a competere nel Circus più famoso e importante del mondo automobilistico. La1 ha da poco accoltotra le sue braccia: il britannico coccolato e cresciuto dalla Ferrari ha strappato un contratto con Haas e attende, adesso, l’arrivo del suo collega in Prema. Andreaè infatti uno degli indiziati principali per prendere il posto di Lewis Hamilton in Mercedes che andrà, ironia della sorte, proprio in quel di Maranello nella prossima annata di F1. Andrea, le parole di: “Spero arrivi anche per lui la chiamata della F1.