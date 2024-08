Cottafava Nicolai-Herrera Gavira oggi in tv quarti Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per idi finale deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Samuelee Paolo, dopo aver superato i gemelli inglesi Bello, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria ed avvicinarsi così alla zona medaglie. Dall’altra parte della rete c’è la coppia spagnola composta da PabloAllepuz ed AdrianCollado, che agli ottavi ha eliminato gli austriaci Horl/Horst. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 15.30 di sabato 17 agosto sulla sabbia delStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.