Cesena risolta la grana Shpendi Dagli Usa mezzo milione alla Holding

(Di sabato 17 agosto 2024) La triangolazioneFc -Cfc - Empoli che faceva perno sulla cessione dell’attaccante Stivendai romagnoli (di proprietà a stelle e striscie) ai toscani è stata finalmentesenza eccessivi contrasti. A fine luglio ilFc ha versatoCfc circa metà della somma di 1,1 milioni pattuita per la cessione del giovane calciatore albanese all’Empoli; finora, però, il goleador che due anni fa era esploso con la maglia bianconera in serie C (12 gol in 31 partite) non ha fatto una gran fortuna: nello scorso campionato di serie A ha disputato solo 12 partite e non ha segnato alcun gol. Tutto derivaaccordi per la cessione definitiva del capitale delFc dCfc (della quale facevano parte numerose aziende romagnole, alcune delle quali hanno rinunciato a proseguire il percorso)Jrl Investment Partners.