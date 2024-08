Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 16 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.– LEIN ENTRATA L’continua ad essere alla ricerca del colpo con cui intende concludere il suoestivo, ossia l’acquisto del braccetto sinistro chiamato a comporre il duo con Alessandro Bastoni. I nerazzurri hanno deciso di virare con convinzione sul difensore del Talleres Tomas Palacios, per il quale si parla di una cifra intorno ai 6 milioni di euro per provare a chiudere l’affare. L’unico nodo riguarda l’esistenza della possibilità per l’Independiente Rivadavia di riscattare il calciatore pagando in due fasi diverse.