Aids la cura c' è ma non per tutti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 17 agosto 2024) Il gruppo americano Gilead che l’ha scoperta punta a venderla a un prezzo stratosferico nonostante produrla costi poche decine di dollari. E così milioni di malati - soprattutto in Africa - rischiano la vita, mentre gli Stati che vogliono la terapia sono costretti ad aprire il portafoglio. Hanno trovato laper l’ma non quella per l’avidità. E così succede che il farmaco, che riesce a distruggere il virus Hiv nel 100 per cento dei casi, resti irraggiungibile per la quasi totalità dei malati nel mondo perché, pur avendo un prezzo di mercato di appena 40 dollari, viene invece venduto ad oltre 42 mila dollari, bigliettone più bigliettone meno.