Vaiolo scimmie ministero | In Italia situazione sotto controllo rafforzata rete sorveglianza

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – "Laepidemiologica inal momento èpoiché non sono stati accertati casi del nuovo ceppo (Clade I) di Mpox", il cosiddettodelle. "I nostri uffici sono in costante contatto con gli organismi internazionali, per elaborare misure condivise". È quanto dichiara Mara Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione L'articolo: “In” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.