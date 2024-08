Startlist cronometro Vuelta a España 2024 | orari 17 agosto pettorali di partenza tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sabato 17incomincerà la, terzo e ultimo Grande Giro della stagione. Ad aprire le danze sarà unaindividuale di 12 km da Lisbona a Oeiras (in Portogallo), lungo un tracciato completamente pianeggiante e adatto agli specialisti delle prove contro il tempo. Potremmo già assistere ad alcuni distacchi tra i big in lotta per la maglia roja e noteremo già quali saranno i valori in campo. Lo sloveno Primoz Roglic partirà da favorito numero 1, ma sono tanti i pretendenti al titolo: Sepp Kuss si presenta da campione in carica, Adam Yates e Joao Almeida sono particolarmente quotati, Enric Mas e Carlos Rodriguez sognano l’apoteosi in casa senza dimenticarsi di Enric Mas, attenzione all’ecuadoriano Richard Carapaz.