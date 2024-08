Sharon Verzeni il padre del compagno Sergio rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 16 agosto 2024) Proseguono le indagini sul caso di, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 fuori da casa sua a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Lo scorso martedì, 13 agosto 2024, ildella vittima,Ruocco, e ilMario sono stati ascoltati per ore dai carabinieri come persone informate sui fatti. Cosa ha rivelato ilsue sul figlio? (Continua dopo le foto) Leggi anche: La cantante italiana torna sul palco ed è irriconoscibile: l’appello sui social (VIDEO) Leggi anche: Musica in lutto, addio per sempre all’amato cantante: idolo per milioni di persone, ildel fidanzato interrogato: cosa ha rivelato Mario Ruocco, 68 anni, ha raccontato delle domande che i carabinieri gli hanno rivolto. L’uomo è stato interrogato come persona informata sui fatti.