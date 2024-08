LIVE Paolini-Andreeva 6-3 3-6 WTA Cincinnati 2024 in DIRETTA | passaggio a vuoto dell’azzurra siamo al set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3, 3-6! Si azzera tutto, tra 2? comincia il parziale. 40-0 In rete il dritto. Tre set point. 30-0 Seconda in kick sulla quale non riesce ad arrampicarsi e a rispondere. 15-0 Bordata alla “T”. 3-5 Sotterra il dritto. Brutto game di, serve per il set. 15-40 Prende per prima il gioco in mano la russa e chiude con il comodo dritto. Palle break, due. 15-30 In rete il dritto di. 15-15 Volèe bruttissima. Da sopra la rete, che regalo! 0-15 Pauroso passante di rovescio della russa. All’incrocio delle righe in corsa. 3-4 Spara out la risposta di rovescio, sulla seconda. Game. 40-30 Coppia di dritti mostruosi di, che stavolta non si disunisce. 30-30 Orrenda smorzata della russa. Che regalo dopo la battuta. Attenzione! 30-15 Doppio fallo (4°).