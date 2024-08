Cossiga | domani 14 anni dalla morte ‘onore sedere accanto a Togliatti e Almirante’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Fu per me un onorein Parlamentoa Palmiroe anche a Giorgio Almirante”. Parole che possono suonare come un invito a superare quegli steccati ideologici e quelle ripetute tentazioni a rimanere prigionieri del passato che quotidianamente inquinano il dibattito politico, senza nulla togliere agli inequivocabili giudizi consegnatie alla storia. A pronunciarle, il 27 maggio 2008, Francesco, di cuiricorre il quattordicesimoversario della, intervenendo nell’Aula del Senato in occasione della celebrazione del cinquantesimoversario della sua prima elezione in Parlamento.