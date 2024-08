Cos’è la ketamina l’oppiaceo che ha ucciso Matthew Perry

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laè un oppiaceo, sintetizzato nel 1962 da Calvin L. Stevens. Essa è utilizzata come farmaco anestetico, soprattutto in ambito veterinario e antidolorifico. Negli anni ’70 era diventata una sostanza stupefacente di grande fascino per le comunità hippy per gli effetti psichedelici. Ed era impiegata anche in Vietnam come anestetico per i militari al fronte. La, infatti, rientra nei cosiddetti anestetici dissociativi. Dà cioè la sensazione che il corpo si distacchi dalla mente, per questo può provocare stati allucinatori di grande gravità. Alti dosaggi dipossono portare a NDE (near death experience, esperienze vicine alla morte). Essa è nota anche come K, Ketaset, Special K, Kit kat, Super acid, Cat valium, Valium per gatto o Vitamina K. Agisce legandosi ai recettori degli oppioidi nel cervello, diminuendo la percezione del dolore e inducendo euforia.