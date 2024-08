Alien | Romulus ha una scena post credits?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024)ha una(qui la recensione) è ormai al cinema ed è certificato “fresco” all’82% su Rotten Tomatoes, l’entusiasmo è ai massimi storici tra i fan del franchise di fantascienza/horror di lunga data. Ci sono state molte speculazioni sul fatto che quest’ultimo capitolo si colleghi al franchise di, sebbene sia stato ampiamente pubblicizzato come una storia a sé stante. Tuttavia, con la 20th Century Studios di proprietà della Disney che cerca di riportare gli Xenomorfi al loro antico splendore nei cinema, non prevediamo certamente che questo sarà un film con una storia svincolata. Ma come spesso accade in questi anni di franchise e saghe, rispondiamo a questa domanda:ha una-credit?, la spiegazione del finale del nuovo film Come abbiamo visto segnalato per la prima volta su SFFGazette.