Vincent D’Onofrio rassicura i fan sulla violenza in Daredevil | Born Again

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 15 agosto 2024)approderà su Disney+ da marzo 2025, ma sono in tanti a pensare che lo stile cupo e violento delle precedenti stagioni su Netflix non sarà mai raggiunto. Are i fan in queste ore è stato, il volto iconico di Kingpin nello show Marvel. L’attore è stato raggiunto da Rotten Tomatoes, ed ha parlato brevemente della serie tv, offrendo tra l’altrozioni ai “fan preoccupati”. “Ci sono alcune cose in questo show che vanno molto oltre rispetto a quanto fatto nello show originale Netflix. “C’è una cosa in particolare che fa il mio personaggio e che non riesco a credere sia finita nel montaggio.