Nuoto ragazze e ragazzi della società NS Emilia a Roma Medaglie ferraresi ai tricolori

(Di giovedì 15 agosto 2024) Smaltita la sbornia olimpica del, si sono tenuti adal 5 al 12 agosto i campionati italiani di categoria, ultima fatica estiva per i giovani atleti di NS, che hanno concluso la stagione con duedi bronzo cat cadetti per Bryan Lombardi nei 50 e 100 farfalla, una medaglia d’argento cat junior per Denis Fagnini nei 50 rana e una medaglia d’argento nella staffetta 4x100 mista cat.. Le staffettiste erano Matilde Desiderio, Valentina Meli, Martina Bellarosa e Maddalena Busciuscanu, hanno mancato l’oro per soli 3 centesimi conducendo una bellissima gara.