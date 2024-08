In gravi condizioni | la ciclista Alice Toniolli perde l' equilibrio e sbatte la testa contro un muro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Grave incidente pertrentina di 19 anni della Top Girls Fassa Bortolo: al momento sarebbe ricoverata inall'ospedale di Treviso dopo aver battuto violentemente laun muretto nel corso della gara femminile del “Circuito dell'Assunta” a Ceneda di Vittorio Veneto. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente: la ragazza, originaria di Mezzocorona e da quest'anno passata tra i professionisti, poco dopo metà corsa ha perso illlo della bici mentre si trovava in mezzo al gruppo, si è sbilanciata ed è andata areun muretto. In un primo momentoera stata trasportata in elicottero all'ospedale di Conegliano ma poi le suesi sono aggravate al punto che si è reso necessario un trasferimento all'ospedale di Treviso.