Il francese segna al debutto da sogno nel Real Madrid

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 agosto 2024) 2024-08-15 12:13:53 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Kylian Mbappé ammette chere per vincere la Supercoppa UEFA è stato un inizio daper la sua permanenza al. Il venticinquenne ha impiegato poco più di un’ora perre il suo gol d’esordio nella sfida d’apertura tra i vincitori della Champions League e l’Atalanta, detentrice dell’Europa League, a Varsavia mercoledì sera. Ilhato un passaggio del miglior giocatore della partita, Jude Bellingham, suggellando una vittoria per 2-0 e iniziando con un trofeo la sua nuova era dopo il suo arrivo dal Paris Saint Germain. Primo titolo con il miglior club del mondo !!!! Vamos por más!!!!Ciao! @foto.twitter.com/ruksazaB8U — Kylian Mbappé (@KMbappe) 14 agosto 2024 Mbappe ha detto a Movistar: “È stata una grande serata.