Heymans | Osimhen è uno dei migliori al Mondo Ruiz è di alto livello e giocando contro di lui…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024): ”La partitail Napoli è quella del cuore. Iniziai e finì la partita, dovendomi misurare con un grande giocatore come Fabianche per me rimarrà sempre un ricordo speciale. Lo spagnolo è di unsuperiore rispetto a me egente come lui ma anche solo guardandolo impari tanto” Daan, ex centrocampista del Venezia, ora allo Charleroi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole: Fu una sensazione incredibile giocare in Serie A Fu una sensazione incredibile giocare in Serie A e penso che per ogni giocatore sia un sogno. Però io firmai per giocare in B prima che il Venezia conquistò la promozione per la Serie A e devo ammettere che per me il passo fu più lungo della gamba.