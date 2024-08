Ferragosto il festivo senza regole per i supermercati Solo in Italia zero limiti su orari e giorni di chiusura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sono centinaia di migliaia i lavoratori della grande distribuzione organizzata che lavoreranno a. Molte catene di, infatti, hanno deciso di rimanere aperte per la festa agostana, per permettere ai consumatori gli acquisti dell’ultimo minuto. E nonnelle località di villeggiatura, dove i flussi turistici di questo periodo rendono necessaria l’apertura degli esercizi commerciali, ma anche nei centri meno battuti. Le catene deihanno potuto “deciderlo” perché in, diversamente da quanto accade negli altri Paesi europei, la legge non prevede alcun limite alle aperture delle attività commerciali. Si può lavorare 365l’anno, anche 24 ore su 24,salvaguardare le domeniche e i festivi. Siamo l’unico Paese in cui la scelta sulle aperture e le chiusure spetta esclusivamente alle imprese.