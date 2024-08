Caso di Dengue nell' Aretino disposta la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 agosto 2024)confermato di febbre. Ilè stato riscontrato in località Campaccio, nel comune di Cortona: sii tratta di una persona rientrata da un viaggio in un paese tropicale. Il sindaco di Cortona Luciano Meoni, su segnalazione della Asl, ha emesso un'ordinanza al fine di effettuare gli interventi necessari a ridurre la presenza di zanzare, come previsto dal piano di sorveglianza delle arbovirosi di Ministero della Salute e Regione Toscana. Gli interventi disaranno effettuati nei pressi del luogo dove la persona ha soggiornato prima del ricovero in ospedale.