Wizz Air lancia la card ‘All You Can Fly’ | 499 euro per oltre 800 destinazioni in un anno Ma ci sono dei limiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Viaggiare dove si vuole senza farsi problemi per i soldi spesi? Al giorno d’oggi è veramente molto difficile. Sarà che più ci si avvicina alle vacanze e più i prezzi aumentano o che non è mai semplice prevedere in anticipo quando sarà possibile concedersi delle ferie dal lavoro. Ci pensaAir, la compagnia aerea low cost ungherese, a proporre un’iniziativa utile a risolvere questo problema: “All You Can Fly”, la membershipcon cui l’azienda offre un’ampia scelta di voli per un periodo di 12 mesi al prezzo di 599(499in fase di lancio, fino a Ferragosto). Lepossibili800, a cui va aggiunto un costo variabile di 9,99a tragitto. Dalle Alpi austriache alle grandi capitalipee, ma c’è un limite: sarescluse le rotte nazionali italiane. Per il resto, l’offerta è valida a chiunque.