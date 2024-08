Volley Club Cesena | Siamo pronti a rilanciare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Se è vero che l’appetito vien mangiando, in casa deltargato Elettromeccanica Angelini, si stanno già rimettendo tutti a tavola. Gli allenamenti della squadra guidata da coach Cristiano Lucchi inizieranno il 26 agosto, ma già ora, infatti, c’è chi conta i minuti per vedere in campo una squadra ulteriormente rinforzata rispetto a quella che lo scorso anno ha sfiorato la A2. Presidente Maurizio Morganti, sietenella stagione che sta per iniziare? "Sì, ma senza perdere di vista il nostro obiettivo, che è quello di continuare a investire sul vivaio e sulle ragazze del territorio. Potrei dire che la nostra è una pallavolo a chilometro zero Il punto in effetti è proprio questo: le ragazze che crescono nel settore giovanile meritano di ricevere stimoli importanti guardando a ciò che succede in prima squadra.