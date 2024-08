Una piccolissima mutandina color carne | Elodie fa impazzire l' Italia | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dal 2017 nessuna donnana aveva posato per il calendario Pirelli. Almeno fino alla prossima edizione, quella 2025, in cui ecco arrivare, la prima dopo Elisa Sednaoui. "Non credevo di incarnare la donna Pirelli, il tipo di femminilità per esempio alla Monica Bellucci, invece quando mi hanno chiamata sono stata felicissima", spiegaDi Patrizi, 34 anni. E dopo gli scatti, ecco che la cantante parla con diversi quotidiani. Con Repubblica tira in ballo anche la politica, insomma torna a dar contro Giorgia Meloni e il suo governo, che metterebbero a repentaglio i diritti delle persone. Disco rotto, insomma. E nelle differenti interviste,torna a rivendicare la possibilità di usare il suo corpo come lei preferisce, il tutto dopo aver subito diverse critiche nei mesi e negli anni passati proprio per la sua legittima voglia di mostrarsi, di provocare.