Ombrelloni e sdraio abusivi sulle spiagge di Terracina | multe per migliaia di euro

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Controlli intensificati da parte della Polizia Locale disugli arenili. In questi ultimi giorni il Comando di Polizia Locale è intervenuto infatti con verifiche miratedi ponente per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva del demanio marittimo con la pre-installazione illegittima deglie delle sediesugli arenili liberi. I controlli hanno riguardato gli arenili liberi e quelli convenzionati con il Comune di. Le donne e gli uomini guidati dal Comandante Mauro Renzi hanno elevato diversi verbali per un ammontare di diversediin violazione delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione (artt. 1161, 1164 etc.). Le sanzioni sono state elevate nei confronti di titolari di convenzione con l’Ente come anche nei confronti di privati cittadini.